رئيس الوزراء الأيرلندي يشكر بايدن على صداقته لأيرلندا

شكر رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس الرئيس الأمريكي جو بايدن على صداقته للشعب الأيرلندي بعد انسحابه من سباق الترشح لولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية.

ونقلت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية عن هاريس قوله إن بايدن كان صوتا "للعقلانية، والتعددية الفعالة، والحلول المشتركة".

وكان قد تم استقبال بايدن بحفاوة في أيرلندا العام الماضي خلال رحلة شملت إلقاء خطاب أمام البرلمان الأيرلندي بالإضافة إلى تتبع جذور عائلته في مقاطعتي لاوث ومايو.

وأشاد هاريس ببايدن عقب إعلانه مساء الأحد انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي.

وقال هاريس في بيان: "باسم الشعب والحكومة الأيرلندية، أود، بصفتي رئيسا للوزراء، أن أشكرك سيادة الرئيس على قيادتك العالمية وصداقتك وأنت تعلن أنك لن تخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024".

وعلى المستوى الشخصي، قال هاريس إن بايدن "أمريكي فخور بروح أيرلندية". وأضاف: "عندما وصل إلى بلفاست ولاوث ومايو العام الماضي، قال بنفسه إنه كان مثل العودة إلى الوطن".