وفاة عدد من الأشخاص في ألمانيا في حوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع سادها طقس حار

لقي عدد من الأشخاص حتفهم في حوادث سباحة خلال عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا، حيث شهدت البلاد طقسا صيفيا حارا ، وتم إنقاذ آخرين كانوا في محنة، ومن بينهم طفلان صغيران.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه في ولاية مكلنبورج - فوربومرن الواقعة شمال شرقي ألمانيا، عثر أحد رجال الإنقاذ على رجل يبلغ من العمر 62 عاما فاقدا لعلامات الحياة في بحيرة وتم انتشاله على الفور إلى الشاطئ.

وحاول رجل الانقاذ، برفقة طبيب تصادف وجوده، إنعاش الرجل. إلا أن محاولاتهما بات بالفشل.

وفي ميناء مدينة روستوك بالولاية نفسها، عثر المارة على إمرأة بالقرب من محطة العبارات تطفو بلا حياة في الماء.

ولم يتمكن المسعفون الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث سوى من انتشال جثة المرأة التي كانت ترتدي البيكيني. وقال متحدث باسم شرطة المسطحات المائية إنه وفقا للنتائج الأولية، لا يوجد ما يشير إلى وفاة الشابة التي تبلغ من العمر 27 عاما نتيجة تعرضها للعنف.