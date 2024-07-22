فودافون تبيع حصة تقدر بنسبة 10% في شركة فانتاج تاورز

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أعلنت شركة فودافون البريطانية للاتصالات، اليوم الاثنين، بيع حصة أخرى، تقدر بـ 10% في شركة أواك هولدينجز القابضة، التي تشارك في إدارة شركة فانتاج تاورز الأوروبية للبنية التحتية.

وبلغت قيمة الصفقة 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) بسعر 32 يورو للسهم، أي ما يماثل سعر الصفقة الأولى التي تمت في نوفمبر 2022.

وأشارت الشركة إلى أن صفقة البيع تحقق هيكل ملكية مشترك بنسبة 50:50 مع كونسورتيوم (تحالف) من مستثمري البنية التحتية للمدى الطويل، بقيادة شركتي جلوبال انتفراستركشر بارتنرز وكيه كيه بي ، ومقرهما في الولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالي صافي عائدات فودافون من صفقة البيع نحو 6.6 مليار يورو.

وسوف يتم توجيه العائدات إلى تقليص المديونية.

وأشارت الشركة إلى أن أواك هولدينجز تمتلك 3ر89% من فانتاج تاورز، وتبلغ نسبة ملكية فودافون حاليا 7ر44% في أعقاب إتمام الصفقة.