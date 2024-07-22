رئيس الحكومة العراقية: انتشار المخدرات من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة

حذر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، من أن انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية عامل أساسي من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال السوداني، خلال افتتاحه اليوم أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات، بمشاركة وفود على مستوى وزراء الداخلية وأجهزة مكافحة المخدرات من تسع دول عربية وإقليمية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن "مكافحة المخدرات مسؤوليةٌ تتحملُها الدولةُ بكلِّ أجهزتِها وأذرعِها كما تتحملُها مُجتمعاتُنا بجميعِ عناوينِها الاعتباريةِ العاملة" .

وأضاف: "تهديد المخدرات لا يقتصر على الضَرر الذي تستهدف به شبابَنا بل يعني أن مستقبلنا بمجملهِ يقعُ في دائرةِ الأخطار وأن التخادم بين الإرهاب وعصابات المخدرات يسعى إلى خلقِ مناطقَ مَعزولةٍ تخرجُ عن سيطرةِ القانون".

وأوضح أن" الترابط بين الإرهاب وزمر المخدرات يستهدف زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة لمجتمعاتنا وقد جرى استخدام المخدرات في تجنيد الإرهابيين من أجل خلق منطقة غير آمنة ووقف التنمية وإضعاف الأوطان".

وحذر السوداني من أن" فعل المخدرات لا يختلف في نتائجهِ عن الحروب والتهجير ومحاولةِ قلعِ الشعوبِ من أسُسِها، بالضبطِ كما يهدُف العُدوانُ الجاري على غزّة وشعبنا الفلسطيني ويتمثل هدف المخدرات والإرهاب في نَشرِ الصِّراع وتوسعةِ ساحاتِ العُنف لإنتاج التطرّف، والمزيدِ من اللاجئين".

وقال رئيس الوزراء السوداني إن" المُخدّراتُ لم تعدْ مجرّدَ عقاقيرَ كيميائيةٍ تلعب بعقولِ بعضِ الأفرادِ والمُتعاطين، بل هي وسيلةٌ لتدمير المجتمعاتِ من الداخل وقد أولينا هذا الملفَّ رعاية واهتماماً مُركّزاً منذُ اليومِ الأوّلِ لعملنا لحمايةِ المجتمع من تهديدٍ يستهدفُ الشباب والأساسَ الأخلاقيَّ والقيْميَّ ".

وذكر أن الحكومة العراقيَّة شرعت في" جملةِ إجراءاتٍ وقراراتٍ استهدفت تفتيتَ قدرةِ الجماعاتِ الإجراميةِ العاملة على هذهِ السموم ورفعُ مستوى حصانةِ المجتمع ضمنَ استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لمكافحةِ المُخدّرات وبتوحيدِ الجهود وتعزيزِ التنسيقِ المُشترك، نحققَ الهدفَ المنشود، بأنْ تكونَ مجتمعاتُنا خاليةً من هذا المرضِ الإجتماعي المُصطنع".

وقال إن" المخدّرات تسوّق الجريمة وتروّج لها العصاباتُ الخارجةُ عن القانون و تستهدفُ صنعَ الفُوضى والانحلال وأن أهداف تجارة المخدرات اختلطت بالإرهابِ المُمولِ منها وبالجهاتِ المُعاديةِ التي لا تتورّعُ عن دعمِ الجريمةِ لتحقيقِ أهدافٍ سياسيةٍ خائبة".

وذكر أن العراقيين نجحوا "في محاربة الإرهابِ ودحره على مدى عقدينِ كاملين وهم جاهزون لتوظيف خبراتِهم في المجال الاستخباري والتنسيقِ الأمني المشتركِ بأوسعَ ما يكون وأن التنسيق والتعاون لملاحقةِ عصاباتِ المخدراتِ وتفكيكِها سيخدم الأمن الإقليمي والدولي".

وقال السوداني إن " العراقَ مُنفتحٌ على كلِّ تعاونٍ أو جهدٍ مع الأشقاءِ والأصدقاء وسندعم كل جهد يستهدفُ القضاءَ على بؤرِ سمومِ المخّدراتِ ومحطاتِ تصنيعِها ويقطعُ سلاسلَها ويقدم مرتكبيها للعدالة لأنها جريمة عابرة للحدود".