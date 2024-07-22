وزيرة خارجية بلجيكا تشيد بكامالا هاريس

أشادت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ووصفتها "بالسيدة القوية" وذلك بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي.

وقالت لحبيب: "أولا، قام بايدن بعمل جيد لعدة أعوام"، مضيفة أن انسحابه يعد " قرارا شجاعا".

وأضافت لحبيب للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أتمنى كل التوفيق- ربما – لكامالا هاريس، التي ستقود الديمقراطيين الآن. هي امرأة. امرأة قوية، واتمنى لها كل التوفيق".

وأبدى معظم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي موقفا دبلوماسيا لدى سؤالهم بشأن التطورات في أمريكا، واحتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أعربوا عن تمنياتهم بالتوفيق لبايدن، دون التعليق على الانتخابات.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "المواطنون الأمريكيون هم من سيقررون. لا أريد التدخل. لا اعتقد أن دورنا أن نقول للأمريكيين ما يتعين عليهم القيام به أو التعبير عن تفضيل مرشح أو الآخر".

وقالت وزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجا: "سوف نعمل مع من يتم انتخابه بشكل ديمقراطي في الولايات المتحدة... لنتذكر أن إدارة ترامب كانت مفيدة للدفاع الأوروبي سابقا. فقد ضخت المزيد من الأموال والمزيد من الجنود في أوروبا".