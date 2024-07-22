ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعثوا برسالة لمكتب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب مفادها أنه يرغب بلقائه، لم يُحدد موعد حتى الآن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، عزمه عدم خوض الانتخابات من أجل ولاية رئاسية ثانية، وتراجعه عن خوض السباق المقرر في نوفمبر المقبل.

وأبلغ بايدن، كبار أعضاء حملته وفريق البيت الأبيض أنه سينسحب من السباق الرئاسي قبل وقت قصير من نشر الرسالة، وفقًا لما قاله مسئول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس كان يفكر في الأمر خلال اليومين الماضيين.

وكانت "سي إن إن" قد أفادت أنه من غير المؤكد عقد لقاء بين بايدن ونتنياهو، غدا الثلاثاء، كما كان مخططا.