محكمة روسية تصدر حكما بسجن الصحفية الأمريكية كورماشيفا

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أصدرت محكمة روسية حكما بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف العام بحق الصحفية الأمريكية الروسية ألسو كورماشيفا بتهمة نشر معلومات خاطئة عن الجيش.

وصدر الحكم يوم 19 يوليو الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" اليومية، نقلا عن وثائق المحكمة العليا في جمهورية تتارستان الروسية.

وقال موقع "ميدوزا" الروسي المعارض إن سبب صدور الحكم ضد كورماشيفا هو كتاب نشرته في نوفمبر 2022 بعنوان "قولوا لا للحرب. 40 قصة لروس يعارضون الغزو الروسي لأوكرانيا".

وفي الوقت نفسه تقريبا، صدر حكم بحق الصحفي الأمريكي ايفان جيرشكوفيتش بصحيفة "وول ستريت جورنال" بالسجن لمدة 16 عاما في موسكو بتهمة التجسس في أعقاب محاكمة سرية.

وتتهم الولايات المتحدة الحكومة الروسية بإساءة معاملة المواطنين الأمريكيين لتحقيق أهداف سياسية.

يذكر أن كورماشيفا، التي تعمل في خدمة "تتار باشكير" بإذاعة أوروبا الحرة/ إذاعة ليبرتي الأمريكية محتجزة في السجن منذ أكتوبر.

ووصف ستيفن كابوس مدير إذاعة أوروباالحرة/ إذاعة ليبرتي المحاكمة والإدانة بأنهما "استهزاء بالعدالة".