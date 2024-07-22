 صحة غزة: 14 شهيدا وأكثر من 36 إصابة في استهداف الاحتلال لخانيونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: 14 شهيدا وأكثر من 36 إصابة في استهداف الاحتلال لخانيونس

هديل هلال
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 11:41 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خانيونس أسفرت عن سقوط 14 شهيدًا وأكثر من 36 إصابة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين: «حصيلة ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة، 14 شهيد منهم (6 أطفال و4 سيدات) وأكثر من 36 إصابة بينها حالات خطيرة».

وفي وقت سابق، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء الأحياء الشرقية من خانيونس جنوبي قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.

وفي بيان له، أمر الجيش الإسرائيلي النازحين في عشرات الأحياء بالتوجه نحو منطقة المواصي في خانيونس، زاعمًا أنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن «مناطق القتال».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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