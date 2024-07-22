أطباء بلا حدود تدعو لحماية المدنيين بالسودان: الحرب تسبب خسائر كارثية

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دعت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان للالتزام بتعهداتها لحماية المدنيين، قائلة إن الحرب تسببت بخسائر كارثية في الأرواح.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان، بأن حرب السودان أدّت إلى تراجع حماية المدنيين، إذ تواجه المجتمعات المحلية العنف العشوائي والقتل والتعذيب والعنف الجنسي وسط هجمات مستمرة على العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، وفق وكالة الأناضول.

ودعا البيان الدول الشريكة والهيئات الإقليمية إلى زيادة الضغط على الأطراف المتحاربة بالسودان للالتزام بتعهداتها لحماية المدنيين.

وقالت: «الهجمات والاعتداءات على زملائنا والمنشآت الصحية بالسودان أمر غير مقبول نهائيًا، وما عانينا منه لا يكاد يُذكر مقارنة بالعنف ضد الشعب بأسره».

وتابعت: «الحرب تسببت بخسائر كارثية في الأرواح منذ بدء القتال في أبريل 2023، حيث هوجمت المستشفيات وقصفت الأسواق وسويت المنازل بالأرض».

وأشار بيان المنظمة الدولية إلى تفاوت تقديرات العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا خلال الحرب.