سوهاج: حملات للنظافة وتمهيد الطرق بمركز ومدينة طهطا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، برئاسة عامر عوض، حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق، ورفع العوائق المرورية، والتراكمات من جوانب الطرق، وذلك بالمدينة والقرى التابعة.



وأوضح رئيس مركز ومدينة طهطا، أن الحملات أسفرت عن رفع القمامة والتراكمات والمخلفات الصلبة بـ "مدينة طهطا، وساحل طهطا، ونزلة القاضي، وكوم بدر، والكوم الأصفر، وعدد من الطرق المؤدية إلى القرى والنجوع التابعة لمجلس قروى نزلة القاضي، وقرية الصفيحة، ونزلة خاطر، وحاجر مشطا، وطريق المقابر، بمجلس قروى نزلة القاضي، والمنطقة الصناعية غرب طهطا"، مشيرا إلى استمرار تكثيف الحملات بنطاق المدينة والقرى التابعة.