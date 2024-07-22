وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد مجمع المحارق في الخانكة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، زيارة مفاجئة في ساعات مبكرة من صباح اليوم لمجمع المحارق بالخانكة، تفقد خلالها محارق النفايات والمخازن، ضمن المتابعة المستمرة لسير العمل وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأكد أثناء المرور، على عدم تواجد أي مخلفات خارج الحاويات الخاصة بها، وضرورة نقلها بصورة آمنة أثناء نقلها من الحاوية إلى المحرقة، والتأكيد على التخلص بشكل فوري من الرماد الناتج عن عملية الحرق.

وكشف عن عدم استقبال كميات من النفايات تفوق القدرات الاستيعابية للمخازن لضمان عدم تراكم النفايات.

ووجه بضرورة المتابعة اللحظية من المشرفين على المحرقة ومن مسئولي الأمن، على أن يتم إحاطته فورا بأي تجاوز فيه كمية النفايات الموجودة.

وأثنى وكيل الوزارة على جهود الدكتور طارق النوميري رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، ود. أميرة مصطفى مدير إدارة النفايات بوزارة الصحة، الأمر الذي يؤكد الدعم اللامحدود من وزارة الصحة لإصلاح وتلافي أي ملاحظات تعيق سير العمل مما يضمن أمن وسلامة المواطنين.

وأكد وكيل الصحة بالقليوبية، إصلاح أي ملاحظات تم رصدها داخل أي محرقة خاصة بالنفايات في غضون فترة قصيرة جدا، والعمل على الحفاظ على نظافة المكان بشكل يليق بجميع العاملين به، وتوفير جميع سبل الراحة لهم وتكثيف العمالة.