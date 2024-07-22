تونس ترسل أول سفينة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة

تنطلق، اليوم الاثنين من ميناء رادس، أول سفينة تونسية محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى مصر ثم باتجاه غزة، في إطار التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية «وات»، قالت قراقبة، إن «باخرة التضامن الإنساني» تحمل على متنها 1609 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية، وسيارتي إسعاف، و4 وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية، و19 خزان مياه، ومركز متنقل لتصفية الدم، بالإضافة إلى أدوية ومساعدات غذائية وأغطية.

وأشارت الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي إلى أن السفينة ستصل إلى ميناء بورسعيد بمصر بعد 3 أيام، لافتة إلى تفريغها بعد ذلك في شاحنات لنقلها برّا إلى غزة عبر المعبر الحدودي رفح، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.

وتُعد هذه سادس شحنة مساعدات ترسلها تونس إلى غزة في نطاق تضامنها الإنساني مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير واستيطان.

وأرسلت تونس في الأشهر القليلة الماضية 5 طائرات عسكرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية لفائدة سكان غزة.