 الأونروا: الاستهداف الإسرائيلي للقافلة المتجهة لغزة انتهاك للقانون الدولي - بوابة الشروق
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الأونروا: الاستهداف الإسرائيلي للقافلة المتجهة لغزة انتهاك للقانون الدولي


نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:38 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 5:40 م

كشفت القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام فى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» إيناس حمدان، تفاصيل استهداف قافلة إغاثة متجهة إلى غزة.

وقالت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، إنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي عمال الإغاثة. وأضافت أن القافلة كانت متجهة إلى شمال مدينة غزة، وجرى إطلاق نار بشكل مكثف عليها، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن المركبة المعنية لحق بها أضرار بالغة، رغم أنه جرى التنسيق لها بشكل مسبقا مع الجانب الإسرائيلي.. وتابعت: «هذه القوافل المتجهة إلى قطاع عزة لا يجب استهدافها، وما حدث انتهاك للقانون الدولي، لأن هذه القافلة جرى التنسيق لها بشكل مسبق، وما حدث يضاف إلى قائمة الانتهاكات».

 

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