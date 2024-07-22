توقع تراجع توزيعات أرباح الشركات البريطانية خلال النصف الثاني من العام

بعد أن صرفت الشركات البريطانية توزيعات أرباح قياسية للمساهمين خلال الربع الثاني من العام الحالي يتوقع المحللون تراجع التوزيعات خلال النصف الثاني، حيث ستقود شركات التعدين هذا التراجع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توزيعات أرباح الشركات البريطانية زادت خلال الربع الثاني بنسبة 11% إلى 7ر36 مليار جنيه إسترليني (47 مليار دولار)، حيث قادت البنوك الزيادة في التوزيعات بفضل أرباحها القوية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. كما قام العديد من الشركات بتوزيع جزء من حصيلة بيع أصول أو أعمال من خلال توزيعات كبيرة غير متكررة بحسب تقرير شركة تسجيل الأسهم "كمبيوتر شير". وفي حال استبعاد التوزيعات الخاصة غير المتكررة، يتراجع معدل نمو توزيعات أرباح الشركات خلال الربع الثاني إلى 1% فقط.

ومع التباطؤ المتوقع خلال النصف الثاني تقدر شركة كمبيوتر شير إجمالي توزيعات أرباح الشركات البريطانية خلال العام الحالي ككل بواقع 9ر93 مليار جنيه إيسترليني مقابل 5ر94 مليار جنيه إسترليني كتقديرات سابقة، وهو ما يمثل نموا سنويا بمعدل 8ر3% فقط.

ومن المتوقع نمو التوزيعات بنسبة 1ر0% وليس بنسبة 5ر1% وفق التقديرات السابقة، في حال استبعاد التوزيعات الخاصة غير المتكررة.

وقررت شركات التعدين الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلا من صرفها للمساهمين، حيث قالت إنها تتوقع انخفاض إجمالي توزيعاتها بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني عن العام الماضي، وهو ما يبدد تأثير ارتفاع التوزيعات من جانب الشركات الأخرى في السوق البريطانية. وفي فبراير الماضي ذكرت خدمة بلومبرج إنتليجانس أن شركة تجارة السلع العملاقة جيلنكور قررت تعليق زيادة التوزيعات النقدية.

من ناحيته قال مارك كليلاند الرئيس التنفيذي لشركة إيشور سيرفسيز إنه" بالنظر بعيدا عن قطاع التعدين سنجد نموا قويا للتوزيعات النقدية في هذه اللحظة. نعرف بالفعل أن التوزيعات النقدية لشركات التعدين ستكون أقل خلال النصف الثاني من العام الحالي لأن شركة أو شركتين عملاقتين في هذا القطاع أعلنت خططها للتوزيعات".

في الوقت نفسه ستساهم البنوك بأكبر قدر في توزيعات أرباح الشركات في بريطانيا خلال النصف الثاني بفضل استمرار نتائجها القوية المدعومة بأسعار الفائدة المرتفعة. وبعد البنوك تأتي شركات الرعاية الصحية لتكون ثاني أكبر مساهم في نمو توزيعات الأرباح، في حين سيكون قطاع الاسكان الأقل مساهمة مع تراجع متوقع في توزيعاته بنسبة 37% سنويا بسبب ظروف السوق الصعبة.