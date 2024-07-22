وزير بريطاني سابق يعتذر عن حدوث إخفاقات في مواجهة جاحة كوفيد عقب تحقيق

اعتذر وزير الصحة البريطاني السابق جيريمي هانت عن حدوث إخفاقات في الاستعدادات لمواجهة جائحة كوفيد في المملكة المتحدة، وهي إخفاقات سلط التحقيق بشأن الجاحة الضوء عليها.

وقد خلص التحقيق، في تقريره الأول، الذي نُشر يوم الخميس، إلى أن الحكومة السابقة "خذلت" الرأي العام جراء "أخطاء كبيرة" في الاستعدادات لمواجهة الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأقر هانت، اليوم الأحد، بأنه عندما كان وزيرا للصحة بين عامي 2012 و2018، فإنه كان مشارك "في تفكير جماعي حيث أفرطنا في الاستعداد لمواجهة جائحة الأنفلونزا، ولم نفكر في أنواع أخرى من الجوائح." وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتذر بلا تحفظ للعائلات، فما حدث في هذا البلد خلال جائحة كوفيد، كان أفظع مأساة."

كما حث هانت الحكومة الجديدة على الأخذ بتوصيات تقرير عضوة مجلس اللوردات هيذر هاليت المؤلف من 217 صفحة.

وأفاد التقرير أن التحقيق خلص "بلا تردد" إلى أن "العمليات والتخطيط والسياسة الخاصة بهياكل الطوارئ المدنية داخل حكومة المملكة المتحدة والإدارات المفوضة والخدمات المدنية قد خذلت مواطنيها".