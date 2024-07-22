محافظ الوادي الجديد يعقد لقاءً جماهيريا مع المواطنين بمركز الداخلة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، لقاءََ جماهيريًا مع المواطنين بمدينة موط بالداخلة، بحضور اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وقرر الزملوط، استكمال مشروعات الصرف الصحي القائمة بالفعل، مؤكدا المشروعات الجديدة تتم عن طريق مبادرة حياة كريمة، عرض دراسة لمشكلة تشغيل الصرف الصحي بالمعصرة/ أسمنت لسرعة حلها بالتعاون بين المحافظة والجمعيات، واعتبار رصف طريق الموشية/ الجديدة/ القصر أولوية أولى لحين توافر البوتامين والبدء في أعمال الرصف.

وأشار، إلى تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية بكل مركز وتقسيمها لطرحها بالمزاد العلني خلال الفترة القادمة، تكليف مركز الداخلة بعرض تقرير عن المتضررين من قرارات سحب الأراضي الزراعية، وبحث الحالات المتضررة من عدم استلام منزل بمشروع بيوت القصر، دراسة إمكانية تخصيص خطوط ميكروباص عزب القصر/ القصر/ غرب الموهوب، وتلعمل على فتح فصل قسم "سكرتارية" بمدرسة الثانوية التجارية بالداخلة، وإحلال وتجديد مسجد القديم بالشيخ مفتاح مناصفةً بين الأهالي والمحافظة، ودراسة موقف مسجد البحير لتقديم دعم من المحافظة بنفس قيمة ما تم صرفه من الأهالي.