قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن التجنيد في الجيش الإسرائيلي هو حاجة أمنية وجودية.

وأضاف: "سيكون من الضروري تجنيد ما لا يقل عن 10 آلاف من الشباب الحريديم، ويجب تجنيدهم بسرعة"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وتابع: "سنتحرك أمام وزارة الجيش، وسنتأكد من إرسال ما يكفي من الأوامر حتى يكون هناك عدد كاف من الجنود".

ووافق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، الخميس، على إرسال ما يقارب من ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم الأحد المقبل، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في يونيو الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش.

وقال جالانت، إنه سيتم إرسال الطلبات على ثلاث دفعات في الأسابيع المقبلة، مع خروج الدفعة الأولى يوم الأحد، مع أول 1000 طلب، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأضاف جالانت، أيضًا أن خطة الاستدعاء لدورتي التجنيد المقبلتين سيتم تحديدها وفقًا لاستجابة الجمهور الحريدي في دورة التجنيد القادمة.

ووافق وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، على توصية الجيش بإصدار أوامر أولية لتجنيد اليهود المتدينين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وبناءً على ذلك، بدأت يوم الأحد، الجولة الأولى من حوالي 1000 أمر أولي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا. ومن المتوقع إصدار اوامر تجنيد إضافية في الأسابيع المقبلة.

ويستهدف التجنيد المعني للعام المقبل 4800 يهودي متدين، وهذا أيضًا في إطار التشريع المتوقع في الكنيست.



