الرئيس الفلبيني: لن نتراجع عن تأكيد حقوقنا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الاثنين، إن مانيلا لن تتراجع عن تأكيد حقوقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، على الرغم من التوصل لاتفاق مع بكين لتجنب المواجهات في المنطقة.

وقال ماركوس وسط ترحيب كبير وإشادة واسعة من الحضور خلال إدلائه بخطاب الأمة السنوي أمام الكونجرس" الفلبين لا يمكن أن تتراجع. الفلبين لا يمكن أن تتردد".

وأضاف: "منطقة بحر غرب الفلبين ليست مجرد أمر في خيالنا"، مشيرا إلى المنطقة باسمها المحلي، وقال:" إنها ملك لنا. وستظل هكذا، طالما استمرت روح دولتنا الحبيبة الفلبين في الاشتعال".

ويأتي خطاب ماركوس بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الفلبينية توصل مانيلا وبكين إلى "ترتيبات مؤقتة" بشأن كيفية إرسال الفلبين إمدادات لجنودها على متن سفينة بي آر بي سيرا مادري، في منطقة سكند توماس شول.

كانت الصين منعت المهام الفلبينية لإرسال إمدادات لمنطقة سكند توماس شول، التي تقع على بعد 195 كيلومترا غرب إقليم بالاوان، داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بمانيلا.

وجنحت الفلبين بالسفينة بي ار بي سيرا مادر، وهي سفينة بحرية عتيقة، في منطقة شول عام 1999 من أجل تأكيد ملكية مانيلا للمنطقة. ويتمركز جنود فلبينيون في السفينة التي يأكلها الصدأ.