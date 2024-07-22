شن حملات مكثفة على الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حملة تموينية بقيادة المهندس حرز الله وكيل الوزارة، والتي ضمت جمال عمار وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والمتحدث الرسمي باسم المديرية.

وتوجهت الحملة التموينية المكبرة على أسواق شرق متمثلة في أسواق أبو سليمان، وشارع الترعة المردومة، وباكوس وأرض سليم إسكندر.

وتفقد المهندس حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع الأنشطة التموينية والتجارية بالأسواق من مخابز بلدية، والذي تم التفتيش عليها من حيث وزن الرغيف، وجودته، وأرصدة الدقيق ونظافة أدوات العجين، موجهًا أصحاب المخابز بضرورة تجويد العمل لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات التي أقرتها الوزارة وحسن معاملة المواطنين والاهتمام بنظافة أماكن تهوية الخبز، فيما استمع لآراء المواطنين بشأن رغيف الخبز المدعم.

واستمرت الحملة لتشمل المخابز السياحية والمخبوزات، وأسواق السمك، والسوبر ماركت والمحلات، ومحلات اللحوم المجمدة ومحلات البقالة الجافة، ومحلات الفول والفلافل ومحلات السندوتشات، ومحلات الأجهزة الكهربائية، ومحلات الأحذية.

فيما أجرت الحملة التفتيش على الفواتير والإعلان عن الأسعار، والتأكد من الصلاحيات والشهادات الصحية ومطابقة الأوزان.

من جانبه صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، بأن المهندس حرز الله حرص خلال الحملات بتوعية أصحاب الأنشطة بالالتزام التام بالقرارات، والقوانين المنظمة بالإعلان على الأسعار والاحتفاظ بالفواتير للسلع المعروضة.

كما حرص وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على التحدث مع المواطنين بالأسواق، وبين لهم أن الهدف من الحملات حماية حقوق المواطن في الحصول على سلع سليمة من الناحية الصحية والفنية بأسعار حقيقية؛ لضبط الأسواق، حيث أبدى المواطنين سعادتهم للتواجد المكثف الذي ظهر به رجال التموين اليوم، والذي وعد وكيل الوزارة باستمراره.