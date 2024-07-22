 كرواتيا.. مسلح يقتل والدته و4 آخرين داخل دار رعاية مسنين - بوابة الشروق
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كرواتيا.. مسلح يقتل والدته و4 آخرين داخل دار رعاية مسنين

وكالات
نشر في: الإثنين 22 يوليه 2024 - 4:29 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يوليه 2024 - 4:29 م

أودى حادث إطلاق نار بحياة 5 أشخاص داخل دار لرعاية المسنين بمدينة داروفار شرق العاصمة الكرواتية زغرب.

وذكرت وسائل الإعلام الكرواتية أن القاتل، وهو من المحاربين القدامى مواليد عام 1973، دخل دار الرعاية وبدأ في إطلاق النار، في حين أفادت التقارير أنه قتل والدته و4 آخرين.

وقال وزير الصحة فيلي باروس لقناة «إن1» التلفزيونية، إن 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وبحسب وكالة «رويترز»، كتب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، على منصة «إكس» أن الحادث «أصابنا بالصدمة».

وذكرت تقارير إعلامية أن القاتل فر في البداية من مكان الحادث لكن الشرطة ألقت القبض عليه لاحقاً.

وتقع داروفار، التي تشتهر بصناعة النبيذ، في شمال غرب كرواتيا.

ونقلت «إن1» عن الشرطة المحلية قولها، في بيان، إن التحقيقات جارية، لكنها لم تكشف أي تفاصيل.

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