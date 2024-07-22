صحة الغربية تقرر إغلاق مستشفى تسببت في دخول سيدة في غيبوبة

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية، حملات مفاجئة على المستشفيات الخاصة بمدينة السنطة، ومنها المستشفى الذي شهد مؤخرًا واقعة دخول سيدة في غيبوبة إثر إجراء عملية ولادة قيصرية لها.

وذلك في تحرك سريع من مديرية الصحة بالغربية تحت إشراف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للوقوف على مدى سلامة التراخيص، واتباع نظام مكافحة العدوى، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المدينة، وتوافر كافة الاشتراطات الطبية والتعقيم في غرف العمليات والإفاقة بها.

وأضافت مديرية الصحة، في بيان، أن معاينة المستشفى الخاص محل الاتهام أسفرت عن قرار غلق إداري للمنشأة الطبية وتشميعها بالشمع الأحمر، والتنبيه عليهم بعدم فض الشمع لحين الحصول على أمر فتح رسمي من الجهات المختصة، مع تعيين حارس على المنشأة الطبية والحصول على إذن وتصريح بفتحها من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية.

وشهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية واقعة مأساوية عندما دخلت شابة في غيبوبة تامة وفقدت الوعي إثر إجراء عملية ولادة قيصرية لها، واتهم زوجها المستشفى الخاص بالإهمال الطبي.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بقيام "محمد ع" (31 عامًا) بتحرير محضر بقسم شرطة السنطة حمل رقم 6468 لسنة 2024، يتهم فيه 3 أطباء بأحد المستشفيات الخاصة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية بالإهمال الطبي والتسبب في دخول زوجته في غيبوبة بعد إجراء عملية ولادة قيصرية.

واتهم كلا من طبيب نساء وتوليد، وطبيب تخدير، ومدير المستشفى الخاص الذي أُجريت فيه العملية الجراحية، بالإهمال الطبي وإصابة زوجته بفيروس التهاب السحائي ودخولها في غيبوبة عقب إجراء العملية وارتفاع درجة حرارتها بصورة غريبة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت جهات التحقيقات في الواقعة.