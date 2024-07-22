قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والمحاضر الدولي في علم المصريات، إن الأهرامات كانت من ضمن المشاريع القومية التي بنيت تحت إشراف الملك المصري خوفو، الذي أطلق عليه "مهندس المستحيل".

وأضاف الشماع أن الهرم يتكون من حوالي 2 مليون و300 ألف حجر، ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أوناشا لحمل هذه الأحجار التي كانت تزن حوالي 20 إلى 70 طنًا للحجر الواحد.

وأوضح بسام الشماع، خلال مقابلته في برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور على قناة Etc، أنه لا يوجد أي علاقة بين أي كائنات فضائية والمصري القديم في بناء الأهرامات، كما لا يوجد أساس لإجبار واستخدام الأفارقة في بناء الأهرامات. كل ما يقال عن ذلك هو تخاريف ليست أكثر.

وتابع أن كل البرديات المصرية القديمة تشير إلى أن العمال المصريين هم من بنوا الأهرامات ولم يساعدهم أشخاص من بلاد أخرى.

وعن شمال السودان، يوجد حوالي 200 هرم تم بناؤها بعد 800 سنة من بناء آخر هرم في مصر القديمة في الأسرة الـ18، ولا يصح أن نقول "فرعون" لأنهم ملوك مصر القديمة، ومن الأسرة الأولى وحتى الأسرة الـ18 لا يوجد ملك لقب بفرعون.

وأضاف المحاضر الدولي في علم المصريات أنه في الحقيقة لا توجد بردية توضح طريقة بناء الأهرامات، مطالبا وزير الآثار بالبحث عن بردية تصميم الهرم، فهي بالتأكيد ستكون داخل مقبرة الملك "حم إيونو" الموجودة بالقرب من هرم "خوفو"، حيث كان حم إيونو خادمًا ومسؤولًا عن كل الأعمال الإنشائية للملك خوفو.