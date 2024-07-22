أحد كبار المانحين للحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض دعم هاريس

رفض جون مورغان، أحد المانحين الرئيسيين للحزب الديمقراطي الأمريكي، تقديم الدعم المالي لكامالا هاريس في الانتخابات، إذا أصبحت مرشحة الحزب للرئاسة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، قال مورغان: «التصويت لشخص ما هو شيء، وجمع ملايين الدولارات لشخص ما هو شيء آخر».

ويعتقد مورغان أن هاريس ستخسر انتخابات نوفمبر. ووفقا لشبكة «ABC» الإخبارية، فقد أبلغ (مورغان) بالفعل اللجنة المالية الوطنية للرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء رعايتها.

وأضاف: «إذا أصبحت هي (هاريس) المرشحة للرئاسة، فسيكون هناك حفل كبير جدًا في مارألاغو (مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب) في تلك الليلة».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، تنحيه عن السباق الرئاسي المقبل، في نوفمبر، لافتا إلى التركيز على مهامه كرئيس حتى نهاية ولايته.

وقال بايدن في بيان عبر منصة «إكس»: «بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي».

ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب يلقيه للأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



