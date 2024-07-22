إنجي أنور: المصريون القدماء أول من نظموا قوانين الأحوال الشخصية

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن أحداث التاريخ والحضارة المصرية، على الرغم من كونها جزءاً من الماضي ومر عليها آلاف السنين، إلا أن عبقرية التاريخ المصري القديم تجعلها متجددة.

وأضافت نجي أنور خلال برنامجها "مصر جديدة"، المذاع على قناة ETC، أن الحضارة المصرية حية ومتطورة، ومفاهيمنا وأفكارنا عن حضارة المصريين القدماء تتزايد يوماً بعد يوم، ويكفينا أن نعرف أن القيم الإنسانية أصلها مصري، ومن أرض مصر انتشرت في أنحاء العالم، لافتة إلى أن تاريخ المصريين القدماء تاريخ مذهل وعظيم، ولذلك هناك علم في الجامعات العالمية يُسمى علم المصريات.

وتابعت: "كفاية أنك تعرف كيف حدد المصريون القوانين وقواعد السلوك قبل أن تعرف البشرية معنى القانون.. وأن الحضارة العظيمة هذه تركت آثارها في جيناتنا".

وأكدت: "نحن بحاجة إلى قراءة قوانين 'ماعت الـ 42' التي كان يجب على المصري القديم الالتزام بها في حياته ومعاملاته. ونعرف أن قوانين الأحوال الشخصية نظمها المصريون القدماء منذ القدم، وحاربوا الفساد، ونظموا حقوق العمال، واحترموا البيئة، والنبات والطير والشمس والهواء والنيل قبل أن يعرف أي أحد في العالم معنى البيئة وحقوق الحيوان".

واختتمت: "برع المصريون القدماء في الهندسة والطب وعلم الفلك والجيولوجيا، وضعوا نظريات في الفن والأدب، واخترعوا الأدوية من الأعشاب، وكونوا أول صيدلية عرفتها البشرية".