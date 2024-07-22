محافظ الوادي الجديد يبحث شكاوي المواطنين ويضع خطة لتحسين البنية التحتية

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لقاءََ مع المواطنين بمسجد بلاط الكبير، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز بلاط، بحضور سلامة علي، رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

يأتي ذلك في إطار جهود التواصل مع المواطنين وبحث المطالب والشكاوى التي يتم عرضها وسرعة بحثها وحلها.

ووجّه المحافظ خلال اللقاء، بتشكيل لجنة مشتركة من المركز ومديرية الزراعة لبحث موقف مساحة 68 فدان بمنطقة بئر 6 وعرض تقرير شامل عنها ودراسة، وفتح فصل لطلاب المرحلة الإعدادية بمدرسة بئر 7 الابتدائية؛ تيسيرًا وتخفيفًا عن طلاب القرية بدلًا من الانتقال لأقرب مدرسة.

كما كلف، بدراسة إمكانية توصيل الصرف الصحي لمنازل أطراف المدينة على أن تكون التكلفة مناصفةً بين المحافظة والمواطنين،وتكليف مديرية الأوقاف بسرعة البدء في أعمال الإنشاءات بمسجد البشندي الكبير بعد إحلاله بالتعاون بين المحافظة والأهالي.

وشدد على ضرورة التنسيق مع إدارة المرور لتوفير خدمات التراخيص بالمركز من خلال تواجد مسئول التراخيص إسبوعيًا بمقر الوحدة المحلية ودعم عزبة الهوي بالبشندي ب 7 أعمدة كهرباء لتوصيل الكهرباء، وحصر احتياجات مسجد بلاط الكبير من أجهزة التكييف لتوفيرها بالتعاون مع المواطنين، وحصر احتياجات مساجد المركز من الفرش والسجاد على أن تكون الأولوية للمساجد ذات الكثافة العالية.