رئيس وزراء بريطانيا يشيد ببايدن لأنه وضع مصلحة أمريكا في المقام الأول

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن اتخذ قرارا يستند على ما يعتقد أنه "في مصلحة الشعب الأمريكي" وتنحى عن خوض سباق الرئاسة.

وقال بايدن يوم الأحد "من الأفضل لحزبي وللبلاد أن انسحب".

وفي تعليقه على قرار بايدن، قال ستارمر: "أحترم قرار الرئيس بايدن وأتطلع أن نعمل معا خلال ما تبقى من فترة رئاسته"، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وتابع:"أعلم أن الرئيس بايدن، كما كان طوال مسيرته المهنية الرائعة، اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه في مصلحة الشعب الأمريكي".

وتنتهي فترة ولاية بايدن في الرئاسة في ظهيرة يوم 20 يناير 2025.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك بحب جو بايدن لأمريكا وتفانيه في الخدمة.

وقال سوناك في منشور عبر منصة التواصل الإجتماعي (إكس): "بالعمل مع جو بايدن، رأيت عن كثب حبه لأمريكا وتفانيه في أداء مهامه. أتمنى له كل التوفيق".

وفي تعليقه على بيان بايدن، قال زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج: "توقعت حدوث هذا في سبتمبر 2023. أيا كان من سيختارونه، سيفوز ترامب في نوفمبر".