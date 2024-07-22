زيلينسكي: نظام باتريوت الألماني الثالث وصل إلى أوكرانيا

عززت أوكرانيا دفاعاتها الجوية ضد الهجمات الروسية بنظام باتريوت ألماني آخر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي بالفيديو اليوم الأحد: " لقد وصل باتريوت الألماني".

وزودت ألمانيا أوكرانيا الآن بثلاثة أنظمة دفاع جوي باتريوت ، ووفقا لزيلينسكي ، من المحتمل أن يكون النظام الثالث جاهزا للنشر

وأضاف زيلينسكي: "سنكون قادرين على فعل المزيد في السماء. بالطبع، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ، والحماية ليست مضمونة بأي حال من الأحوال ، لكنها مع ذلك مكسب لأوكرانيا."

وأكد زيلينسكي مرارا في الأسابيع الأخيرة أن أوكرانيا تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي إضافية لتحقيق حماية شاملة لمجالها الجوي.

وتتراوح الأرقام التي ذكرها لأنظمة باتريوت المطلوبة بين ستة و 25. ومن غير الواضح بالضبط عدد الأنظمة التي تم تسليمها حتى الآن وما إذا كانت جميعها لا تزال تعمل.