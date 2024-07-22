سخر نجل الرئيس الأمريكي وفي الوقت نفسه، دعم بايدن ترشيح نائبته كامالا هاريس، للانتخابات الرئاسية، وصرح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، أنه سيكون من الأسهل عليه هزيمة هاريس.

وقال بايدن، أمس الأحد، في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركّز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب سيتوجه به للأمريكيين، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصرحت مرشحة الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي، كاثلين وين، أن قرار الرئيس جو بايدن، بسحب ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا. دونالد ترامب، دونالد جونيور، من فلاديمير زيلينسكي، بصورة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، من الانتخابات الرئاسية.

ونشر جونيور "لقطة شاشة" ساخرة لهاتف بايدن، مع 52 مكالمة فائتة لم يرد عليها من فلاديمير زيلينسكي.

وتضمنت الصورة عددا من الرسائل التي تلقاها بايدن من زيلينسكي، وتضمنت: "سيظل هناك مال لي، أليس كذلك؟؟؟، أنا خائف، من فضلك أجب!!!!"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفي اليوم السابق، أعلن الرئيس جو بايدن، أنه لن يخوض معركة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، لكنه يعتزم العمل حتى نهاية فترة ولايته الحالية.

وفي الوقت نفسه، دعم بايدن ترشيح نائبته كامالا هاريس، للانتخابات الرئاسية، وصرح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، أنه سيكون من الأسهل عليه هزيمة هاريس.

وقال بايدن، أمس الأحد، في بيان عبر منصة "إكس": "بينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأن أركّز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي"، ووعد بايدن بتقديم مزيد من التفاصيل حول قراره في خطاب سيتوجه به للأمريكيين، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصرحت مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس الأمريكي، كاثلين وين، أن قرار الرئيس جو بايدن، بسحب ترشحه لإعادة انتخابه جاء نتيجة لإطاحة الحزب الديمقراطي به، بعد أن رأى الحزب أنه لم يعد مفيدا.