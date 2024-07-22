الكرملين يرحب بموقف زيلينسكي بشأن المفاوضات وينتظر تحولا أمريكيا

استجابت روسيا، اليوم الاثنين، بشكل إيجابي مع تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن المفاوضات المحتملة لوضع حد للحرب الدائرة بين الدولتين.

وصر ح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في موسكو اليوم الاثنين، بأن هذا :" أفضل من البيانات باستبعاد أي اتصالات مع الجانب الروسي ومع رئيس الدولة الروسية".

وأضاف بيسكوف:" إنه لشئ طبيعي أن الحديث بنبرة أو بأخرى عن الحوار أفضل بكثير من الحديث عن نية القتال حتى آخر مواطن أوكراني".

وقال زيلينسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق ، إن بإمكانه أيضا الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم استبعاده في السابق لهذا الاحتمال بموجب مرسوم.

وأكد زيلينسكي مجددا في المقابلة، استعداده من حيث المبدأ للتفاوض مع الممثلين الروس في قمة سلام جديدة، موضحا أنه ليس هناك فرق إذا كان بوتين أم لا".

وكانت روسيا استبعدت من قبل حضور زيلينسكي أي قمة سلام وشككت أيضا في شرعيته كرئيس.

لكن بيسكوف قال الآن يبقى أن نرى ما يقصده زيلينسكي بالضبط من تصريحاته الأخيرة.