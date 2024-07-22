وزير الدفاع الأمريكي يشيد بدور بايدن في خدمة الوطن

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أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالرئيس الأمريكي جو بايدن بصفته "حارسا استثنائيا" لأمن البلاد.

وأعرب أوستن عن"امتنانه العميق" لقيادة بايدن ودوره كرجل دولة، وذلك في بيان أصدره بعد إعلان بايدن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة لفترة ثانية.

وتابع:"كان الرئيس بايدن مدافعا شديدا عن الحكومة الحرة، وعدوا شجاعا للطغيان، وبطلا تاريخيا لعالم مفتوح تحكمه القوانين والحقوق والمسؤوليات".

وأكد أوستن أن وزارة الدفاع بأكملها تقف موحدة "في الإشادة بدور الرئيس بايدن في خدمة الوطن الذي ندافع عنه، والدستور الذي نقدره، والجمهورية التي نحبها".

واختتم أوستن قائلا: "لطالما أعلن الرئيس بايدن،- إننا سنتبوأ القيادة ليس فقط بنموذج قوتنا، وإنما بقوة نموذجنا -واليوم، هو فعل ذلك بالفعل".