رئيس حي شرق مدينة نصر يبحث تنظيم سير الأعمال المطلوبة وسرعة إنجازها

بحث اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، مع مديري إدارات الإسكان والهندسية والإزالات لتنظيم سير العمل المطلوبة وسرعة إنجازها.

ووجه رئيس الحي المهندسين الميدانيين بسرعة رصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف من حيث قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة وإخطار المخالفين وفي حالة عدم التنفيذ يتم تحرير محضر عدم تنفيذ الالتزام بدفع الغرامة مع الحرص قدر الإمكان على إيقاف الأعمال المخالفة في المهد.

بالإضافة إلى سرعة إنجاز التصالحات ورخص المحال التجارية العامة وفقا للقانون الجديد.