وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مقر الإدارات الفرعية لمتابعة سير العمل

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن جولاته التفقدية مستمرة ولن تتوقف بل ستزيد لضبط إيقاع العمل، مشيرًا إلى أننا في أيام تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله عز وجل والحفاظ عليها وإعدادها، مشيدًا بانضباط موظفي الإدارة وانتظام سير العمل بها.

كما شدد عبد الرازق على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجات الحيطة والحذر في تحرير المستحقات المالية صرفًا أو تحصيلًا حفاظًا على المال العام وحقوق المواطنين.

وأضاف عبد الرازق على الإدارات الفرعية ضرورة متابعة المساجد متابعة دورية لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها.