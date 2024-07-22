رئيس الحكومة اللبنانية: نواصل البحث مع المعنيين لمنع تفلت الأمور

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن التطورات الميدانية الحاصلة في الأيام الأخيرة تدعو إلى الحذر، مشيرا إلى مواصلة البحث مع المعنيين لمنع تفلت الأمور.

وأضاف ميقاتي، أمام زواره في السرايا الحكومي اليوم: "لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لأن لا أحد يضمن نوايا العدو الإسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع".

وعن ملف التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) قال ميقاتي: "إننا نواصل الاتصالات الدبلوماسية من أجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عاليا الدور الأساسي الذي تقوم به في الجنوب والتعاون المثمر بينها وبين الجيش".

وتابع: "من خلال الاتصالات التي أجريناها لمسنا حرصا على المحافظة على هذا الدور لا سيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها الجنوب".

وثمّن ميقاتي "الدعم الكامل الذي يقدمه العراق للبنان في مختلف المجالات واستعداد الحكومة العراقية لتفعيل التعاون الثنائي الحالي بين البلدين والانطلاق نحو آفاق جديدة من العلاقات".

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة. وقد شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في وتيرة الاشتباكات بين الجانبين.