أوكرانيا تصل لاتفاق مع حاملي السندات وتتجنب التخلف عن سداد ديونها

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تمكنت أوكرانيا من تجنب خطر التخلف عن سداد ديونها من خلال إبرام اتفاق لإعادة هيكلة الديون مع دائنيها من القطاع الخاص.

وقال وزير المالية سيرجي مارشينكو إن اتفاق إعادة الهيكلة الذي جرى التوصل إليه مع لجنة تمثل حاملي السندات سيوفر لكييف 4ر11 مليار دولار من خدمة الديون خلال السنوات الثلاث القادمة و75ر22 مليار دولار بحلول 2033.

وأشار الوزير إلى أن حاملي السندات وافقوا على تخفيض القيمة الإسمية بنسبة 37%.

وفي الأصل، كان من المقرر سداد السندات بين عامي 2024 و2029.

وأوضح الوزير أن "هذا سوف يوفر موارد مالية مهمة يمكن استخدامها في الإنفاق الدفاعي والاجتماعي."