رئيس جنوب أفريقيا يوقع قانونا يتيح الحصول على جزء من مستحقات التقاعد مبكرا

وقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، قانونا يتيح للمشتركين إمكانية الحصول على جزء من مستحقات التقاعد الخاصة بهم على نحو مبكر.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن تصديق الرئيس على قانون "تعديل قوانين الإيرادات" سيؤدي إلى إنشاء ما يسمى بنظام معاشات تقاعدية يتضمن اثنين من الأوعية الإدخارية، والذي يسمح للمشتركين بالوصول إلى مستحقات التقاعد الخاصة بهم دون الحاجة إلى الاستقالة أو صرف أموال المعاشات التقاعدية بالكامل.

وقالت الرئاسة في بيان أمس الأحد إن "القانون يتطلب من صناديق معاشات التقاعد تعديل قواعدها ومحافظها الاستثمارية، وإعداد أنظمة إدارية تتيح للمشتركين في صناديق معاشات التقاعد التقدم بطلبات للحصول على جزء من صناديق معاشات التقاعد الخاصة بهم" اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا أعلنت في أبريل الماضي أنها تتوقع أن يسحب المدخرون نحو 28 مليار راند (5ر1 مليار دولار) من المستحقات التقاعدية بمجرد تنفيذ المنظومة المعدلة.