متحدث الجيش الإيراني: واشنطن تجهل بعض مواقع إنتاج صواريخنا

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن واشنطن لا تزال تجهل مواقع بعض مراكز إنتاج الصواريخ الإيرانية، وتعاني التخبط في هذا الشأن، رغم امتلاكها أدوات استخباراتية وتقنيات متقدمة.

وبحسب ما نشره موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف شكارجي، أن إنتاج الصواريخ الاستراتيجية الإيرانية لم يتوقف خلال حرب الـ40 يومًا، ولا بعد «النقض الأخير للاتفاق بعد توقيع مذكرة التفاهم»، مؤكدًا أن إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ استمر خلال فترة الحرب.

وأوضح أن استراتيجية طهران تتمثل في «إخراج الأمريكيين من غرب آسيا»، مشيرًا إلى أن «إسرائيل ستُمحى من الوجود» بمجرد خروج القوات الأمريكية من المنطقة، بحسب تعبيره.

وأمس، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تواصل ممارسة الضغط العسكري على إيران.

وقال ترامب إن بلاده تعمل على «تقويض قدرات إيران بمستويات لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة»، مضيفا أن طهران «تتعرض لأضرار كبيرة»، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إيران ستحتاج، في حال توقف العمليات الأمريكية، إلى «20 أو 25 عامًا لإعادة البناء»، مؤكدا: «نحن لم ننتهِ بعد، ولن نغادر الآن».

وفي الملف النووي، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة ستستهدف أي منشأة نووية إيرانية جديدة إذا حاولت طهران إعادة بناء قدراتها النووية، قائلا إن «ي موقع يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله سنضربه بقوة شديدة».

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بإيران، منوهًا أن حجم الضرر «لا يعرفه سوى الإيرانيين».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت ستحقق «نجاحًا كبيرًا» حتى لو انسحبت في الوقت الحالي، لكنها لن تفعل ذلك.