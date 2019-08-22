كلب ضال يعقر 7 أشخاص بالدلنجات

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أثار كلب ضال الذعر بين أهالي قرية كوم الحاصل التابعة لدائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، عقب عقره لـ7 مواطنين بينهم أطفال.

وتلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نأئب مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد باستقبال 7 حلال مصابة بعقر كلب مسعور وتم حجزهم بالمستشفى.

وانتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات وبالفحص تبين إصابة "مصطفى. أ" 4 سنوات، "حسن. ج" 40 سنة أمين شرطة، "سليمان. ف" 45 سنة أمين شرطة ،"أنصاف م م" 60 ربة منزل ،"سعيد ا ع " 12 سنة طالب ،" كامل خ ا "45 سنة عامل زراعي، "محمد.ع" 45 سنة مدرس بالأزهر مقيمون بناحية قرية كوم الحاصل التابعة لدائرة المركز وجميعهم مصابين بعقر الكلب وتقدم العلاج اللازم للمصابين بإعطائهم المصل المضاد.

تحرر المحضر بالوقائع وأخطرت مديرية الطب البيطري، لاتخاذ شؤونها.