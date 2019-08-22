روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون

رحب الكرملين بسيطرة الجيش السوري على مدينة خان شيخون، معتبرا هذه السيطرة انتصارا على الإرهاب.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "لقد دار الحديث منذ البداية عن أن الحرب ضد الإرهاب والقتال ضد الجماعات الإرهابية سيتواصل في كل المناطق، لا سيما القتال ضد الإرهابيين الذين يستمرون في هجماتهم ضد القوات المسلحة السورية والقاعدة الروسية في حميميم"، مشيرا إلى أنه لا يسع بلاده سوى الترحيب بمثل هذه الانتصارات المحلية على هذه الجماعات الإرهابية.

في الوقت ذاته لم يستبعد بيسكوف إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي ورجب طيب أردوغان خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع الراهن في إدلب ومصير اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا الموقع في العام الماضي بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، وكذلك القمة الثلاثية المرتقبة في 11 سبتمبر المقبل للدول الضامنة لصيغة "أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) للتسوية في سوريا.