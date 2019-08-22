الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية في الرمادي

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس اختراق وتفكيك خلية إرهابية ثانية خلال أسبوع في الرمادي.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - " أنه للمرة ثانية وخلال 4 أيام تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من اختراق وتفكيك خلية إرهابية ثانية وإلقاء القبض على الرؤوس الستة المدبرة والمخططة فيها"، مشيرا إلى أن هذه الخلية كانت تعمل على شكل مجاميع صغيرة لضمان صعوبة اختراقها في مناطق جزيرة الرمادي والبو ذياب والجريشي.

وأوضحت أن جميع أفراد الخلية هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض أصولية وفق أحكام المادة 4 إرهاب.