مجلس الاتحاد الروسي يرفض تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول شروط تمديد معاهدة «ستارت»

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الإعلامية حول شروط الحفاظ على معاهدة "ستارت" الجديدة لم تمثلا موقفا مسؤولا، والذي يجب أن يشمل قبل أي شيء محادثات مهنية واحتراما متسايا لمصالح الطرفين.

وأضاف كوساتشوف- في تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - أن "مثل هذه الأساليب لا تمت للمواقف التفاوضية المسؤولة بصلة، والتي يجب أولاً الإعلان عنها في محادثات ذات صلة بذلك وليس من خلال شاشة التلفزيون، وثانياً تؤكد المواقف التفاوضية المسؤولة بطبيعتها التزام الأطراف النهائي بالهدف نفسه والمتمثل في الحفاظ على المعاهدة وضمان الاحترام المتساوي لمصالح الجانبين أثناء تنفيذها أو تحديثها لاحقًا".

وفي معرض تعقيبه على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي الأخيرة، قال كوساتشوف: "لطالما كان الموقف التفاوضي هو النهج الذي تتبعه روسيا وسيظل كذلك، إذ تتبع موسكو نهجا واضحا وصادقا، ويجب على الجانب الأمريكي تأكيد وصياغة موقف مماثل".

وكان إسبر قد أعلن، في وقت سابق اليوم، ضرورة أن تشمل معاهدة "ستارت-3" الجديدة في حال تمديدها "كل الأسلحة الروسية الحديثة".

ولا تزال معاهدة "ستارت-3" التي تم توقيعها عام 2010 اتفاقا ساري المفعول بين روسيا والولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة الإستراتيجية، وينتهي سريان مفعولها في فبراير عام 2021.