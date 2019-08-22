الدفاع الأذربيجانية: تحطم المقاتلة الشهر الماضي بسبب الاصطدام بسرب طيور

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، أن سبب تحطم المقاتلة "ميج-29" التي سقطت في يوليو الماضي، هو اصطدامها بسرب طيور فوق بحر قزوين.

وذكرت الدفاع ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم "ـ إن دراسة الصندوق الأسود أظهرت أن المقاتلة اصطدمت بجسم خارجي، مرجحة أن يكون سرب طيور أو طير دخل في محركها.

وأضافت أن خبراء أشرفوا على تحليل ودراسة معطيات الصندوق الأسود، الذي كشف أن اصطدام الطائرة بجسم خارجي تسبب في إصابة الطيار بجروح، حالت دون محاولته تجنب الكارثة.

وكانت أذربيجان قد أعلنت في الرابع والعشرين من يوليو الماضي عن تحطم مقاتلة من نوع "ميج-29" أثناء مهمة تدريب ليلية.