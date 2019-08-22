كتاب عن قضية إبيزا يلقي الضوء على برامج الإعلام الخاصة باليمين المتطرف في النمسا

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أظهر كتاب جديد أن قادة اليمين المتطرف السابقين في النمسا بحثوا صفقات إعلامية واسعة النطاق مع متبرعة روسية زائفة.

ويفصل هذا الكتاب ما يطلق عليه "فيديو إبيزا" الذي تسبب في الإطاحة بالساسة وفي إجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.

ونشرت مقتطفات من التسجيل السري الذي يرجع لعام 2017 في مايو الماضي. ونشر اثنان من الصحفيين الألمان الذين تلقوا المقطع من مصدر مجهول رواية بطول كتاب عن الفضيحة اليوم الخميس.

وقال زعيم حزب الحرية، هاينتس-كريستيان شتراخه، للمرأة التي زعمت أنها ثرية وعلى صلة بأحد أعضاء الحكومة الروسية وكانت تعتزم الاستثمار في روسيا مقابل مصالح سياسية: "نريد إنشاء مشهد إعلامي مماثل لذلك الموجود في المجر".

وبحسب الكتاب الذي أعده فريدريك أوبرماير وباستيان أوبرماير العاملان بصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، استمر اللقاء بين شتراخه والعضو البازر بحزب الحرية، يوهان جودنوس، والمرأة لعدة ساعات في فيلا في جزيرة إبيزا الإسبانية.

وقال شتراخه إنه والمرأة يجب أن يبدآن محادثات بعد سيطرتها على إحدى الصحف الكبيرة بالنمسا.

وأعرب شتراخه أيضا عن إعجابه برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وحملته ضد رجل الأعمال الخير جورج سوروس.

وشجبت جماعة "مراسلون بلا حدود" غلق منافذ إعلامية مهمة في المجر وزيادة الضغط الحكومي في ظل عهد أوربان.

وجرى تسجيل الفيديو قبل شهور عدة من تولي شتراخه منصب نائب المستشار في ائتلاف بقيادة المحافظ سباستيان كورتس.