مقتل وفقدان 627 شخصا بسبب الكوارث الطبيعة في الصين منذ يونيو

أعلنت وزارة إدارة الطواريء الصينية اليوم الخميس، مقتل وفقدان 627 شخصا وتضرر نحو 72 مليونا آخرين بسبب الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات والأعاصير التي تعرضت لها البلاد منذ يونيو الماضي.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم- أن الكوارث الطبيعية أدت إلى إحداث خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 3ر215 مليار يوان (حوالي 5ر30 مليار دولار) منذ أوائل يونيو الماضي.

واجتاحت عدة عواصف ممطرة وفيضانات جنوبي الصين، فيما تسببت أعاصير قوية في أضرار كبيرة شرقي البلاد، فيما تؤكد وزارة إدارة الطواريء أن تأثير الكوارث الطبيعية كان أخف من المعدل الذي شهدته الفترات نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.