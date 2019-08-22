طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على عدة أهداف في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، قوله، "إن مقاتلات حربية أغارت على عدد من الأهداف في موقع بحري تابع لحماس في شمال قطاع غزة".

وادعت أن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس.

وأكد الجيش "أنه سيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل"، مُحَمِّلا حماس مسئولة ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن صافرات الإنذار، يوم أمس، انطلقت فقط في منطقة مفتوحة لأن مستوطنات الغلاف لم تتعرض للخطر، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل قيادة الجبهة الداخلية في كيبوتس ناحال عوز" في المجلس الإقليمي "شاعار هنيغيف".

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مواقع، فجر اليوم الخميس، في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بـ3 غارات متتالية، فيما سمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.

كما دوت أصوات الانفجارات شمال ووسط قطاع غزة، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت في وقت سابق أن الاحتلال استهدف موقع البحرية "البيدر" التابع لحركة حماس، غرب مدينة غزة، بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع. ‎