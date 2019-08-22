الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتاتين وشابين، بينهم أحد حراس المسجد الأقصى المبارك.

وقال فراس الدبس مسئول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية - في تصريح له اليوم - إن قوات الاحتلال اعتقلت بدر الرجبي أحد حراس المسجد الأقصى المبارك أثناء عمله في مصلى باب الرحمة داخل الأقصى.

وأضاف الدبس أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاتين مدلين عيسى وشفاء أبو غالية والشاب حبيب ابو شوشة من محيط مصلى باب الرحمة.

في سياق آخر، عم الإضراب الشامل، بلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، تضامنا مع الأسيرين حذيفة بدر وإسماعيل حلبية ورفاقهما المضربين عن الطعام.

وتزامن الإضراب مع عقد جلسة في محكمة الاستئناف في سجن "عوفر" قرب رام الله للأسيرين بدر وحلبية المضربين عن الطعام منذ 53، و28 يوما.

وكانت القوى الوطنية أعلنت في بيان لها، إلى يوم غضب وإضراب شامل، إسنادا للأسيرين ورفاقهما، مؤكدة دعمها ومشاركتها في الفعاليات الداعمة للأسرى في مختلف مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وطالبت القوى بضرورة التواجد الدائم في خيمة الاعتصام مع الأسيرين، وتفعيل التضامن معهما لتشكيل حالة من المشاركة الجماهيرية الواسعة، وعدم ترك الأسرى وحدهم في مواجهة السجان.