الديمقراطيون: لسنا على استعداد لتشكيل حكومة إيطالية جديدة بأي ثمن

قال رئيس الحزب الديمقراطي الإيطالي، نيكولا زينجاريتي، إن الحزب ليس على استعداد لتشكيل حكومة "بأي ثمن" مع غريمه السابق حركة 5 نجوم.

ويعد التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي وحركة 5 نجوم البديل الوحيد، لمنع إجراء انتخابات مبكرة، من المحتمل أن يفوز بها زعيم حزب الرابطة المتشدد ماتيو سالفيني.

وقال زينجاريتي بعد إجراء مباحثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا " بالنسبة لنا هذا ليس خيارا سهلا"، مضيفا أن الحزب الديمقراطي غير مهتم بتشكيل حكومة" بأي ثمن" مع حركة 5 نجوم.

وكرر زينجاريتي عدد من الشروط المسبقة، تشمل التزام حركة 5 نجوم باتباع سياسات مؤيدة للاتحاد الأوروبي، وتبني توجها أكثر ليبرالية بشأن الهجرة.

يشار إلى أن إيطاليا تواجه أزمة حكومية بعدما انسحب سالفيني من التحالف الذي استمر 14 شهرا مع حركة 5 نجوم، أملا في الضغط لإجراء انتخابات مبكرة.

ويلتقي الرئيس الإيطالي بالقادة السياسيين لكي يحدد ما إذا كانت هناك فرصة لتشكيل ائتلاف حكومي بديل أو إذا كان إجراء الانتخابات، في أواخر أكتوبر، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

يشار إلى أن ماتاريلا لم يلتق بعد سالفيني أو زعيم حركة 5 نجوم دي مايو.