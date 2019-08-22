أستراليا تحظر التجارة الداخلية في أنياب الفيل وقرون وحيد القرن

أعلنت أستراليا رسميا اليوم الخميس، أنها سوف تحظر التجارة الداخلية في أنياب الفيل وقرون وحيد القرن.

وأكدت وزيرة البيئة الأسترالية سوزان لاي عزم حكومتها مواصلة الحظر على تجارة العاج، وذلك في خطاب لها خلال اجتماع اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للانقراض "CITES" في جنيف، والذي بدأ في 17 أغسطس.

وقالت لاي في بيان صدر اليوم الخميس: "لقد خاطبت استراليا اجتماع CITES في جنيف، وأعلنا رسميا عزمنا على منع التجارة الداخلية في عاج الفيل وقرون وحيد القرن".

وأضافت: "سوف ألتقي بوزراء البيئة المحليين في نوفمبر لضمان اتخاذ خطوات لإنهاء التجارة الداخلية رسميا في جميع الولايات القضائية".

وقالت إنه على الرغم من أن السوق المحلي في أستراليا لا يمثل تهديدا كبيرا بالنسبة لتجارة العاج العالمية، فمن المهم التأكد من عدم وجود "أبواب خلفية" لتشجيع النشاط غير القانوني.

ويضم اجتماع CITES 183 شريكا وقعوا على اتفاق عام 1973 الذي يضع قيودا وحظرا على تداول نحو 5 آلاف نوع من الحيوانات و30 ألف نوع من النباتات عبر الحدود.