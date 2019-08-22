مسؤول أممي: النقاشات مع الجزائر تدخل في إطار التبادلات المنتظمة والمصالحة في مالي

أكد محمد صالح، النظيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أهمية التباحث مع المسؤولين الجزائريين، حول تقدم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال النظيف في تصريحات له اليوم عقب اجتماعه بوزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، "تحسبا لجمعيات الأمم المتحدة المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل إنه من المهم جدا بالنسبة لنا التحادث مع المسؤولين الجزائريين حول تقدم مسار استتباب السلم والاستقرار في مالي".

وأوضح المسؤول الأممي أن النقاشات مع الطرف الجزائري، تدخل في إطار التبادلات المنتظمة بين الأمم المتحدة والجزائر، خصوصا في مجال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الذي يحمل بصمة الجزائر التي تتصدر الوساطة وتترأس لجنة متابعة الاتفاق".

وأكد أنه لا بديل لهذا الاتفاق داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل سويا بتشجيع الأطراف في مالي في هذا الصدد، وقال "لقد لاحظنا تقارب وجهات النظر بشأن ضرورة دعم الاتفاق، وبالفعل سجل تأخرا لكنه لا بديل لاتفاق السلم والمصالحة في مالي وبالتالي نواصل العمل سويا وتشجيع الأطراف المالية فنحن مجرد مرافقين".

وقال إنه "رغم التأخر والانتقادات يبقى الاتفاق الخيار الوحيد ونحن ملتزمون بمواصلة مسار استتباب السلم والاستقرار في مالي".

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، الأهمية التي توليها بلاده إلى الإسراع في تطبيق اتفاق باماكو المنبثق عن مسار الجزائر بغية الوصول إلى استتباب السلم والاستقرار في مالي.