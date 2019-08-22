 الجيش الوطني الليبي: التشكيلات المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الوطني الليبي: التشكيلات المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة

نور رشوان
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:57 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 1:58 م

قال الجيش الوطني الليبي، إن التشكيلات المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأضاف حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، أنه تم توجيه ضربة لسلاح الجو أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 18 من التشكيلات المسلحة.

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