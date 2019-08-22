الجيش الوطني الليبي: التشكيلات المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة

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قال الجيش الوطني الليبي، إن التشكيلات المسلحة بطرابلس تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وأضاف حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، اليوم الخميس، أنه تم توجيه ضربة لسلاح الجو أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 18 من التشكيلات المسلحة.