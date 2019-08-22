هيئة مراقبة أوروبية: سلوفاكيا لا تبذل ما يكفي لمكافحة الفساد

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ذكرت هيئة مراقبة أوروبية خاصة أن سلوفاكيا لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة الفساد بين الرتب العليا للشرطة وفي مجال السياسة.

وطالبت مجموعة "الدول المناهضة الفساد" - وهى جزء من هيئة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا - في تقرير صدر اليوم الخميس، بضرورة إعلان السياسيين عن اجتماعاتهم مع جماعات الضغط، بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل أي هدايا يحصلون عليها.

وقالت المجموعة إن ثروة السياسيين ومصالحهم الخاصة المحتملة، يجب أن تكون أكثر شفافية.

أما فيما يتعلق بقوات الشرطة، فأوضحت المجموعة أن "هناك حاجة فورية لوجود خطة تشغيلية لمكافحة الفساد".

وقال التقرير إن سلوفاكيا بحاجة أيضا إلى تحديد المناطق المتضررة بشدة.

وكان مقتل الصحفي يان كوتشياك، وخطيبته مارتينا كوسنيروفا، في فبراير من عام 2018، قد وضع الفساد على قمة جدول الأعمال في سلوفاكيا.

وكانت وفاتهما أدت إلى حدوث احتجاجات واسعة، وسقوط الحكومة في النهاية.